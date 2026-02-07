L2 : 3e défaite de suite pour l’ESTAC, Le Mans n’en profite pas

Que se passe-t-il pour l’ESTAC ? En déplacement à Nancy dans cette 22e journée, le leader de la Ligue 2 a connu sa 3e défaite consécutive (4e en comptant l’élimination en Coupe de France en milieu de semaine) en s’inclinant 2-1, et voit son avance fondre comme neige au soleil. La 10e réalisation de Bentayeb (31e) aura simplement permis d’égaliser, un temps seulement. Avant cela, Bourgault avait donné l’avantage à l’ASNL une première fois, puis Dabasse sur penalty (69e).

La suite après cette publicité

Les Troyens ont encore deux points d’avance sur Reims, auteur d’un triste nul à domicile hier contre la lanterne rouge, Bastia, et sur Le Mans. Les Sarthois jouaient aussi cet après-midi et n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1 à domicile dans ce derby contre Laval. Ils ont longtemps déjoué et ont même été menés un court instant contre l’avant-dernier après le penalty de Camara (58e). Les hommes de Patrick Videira ont égalisé trois minutes plus tard par Buades (61e). Laval a encore 2 points de retard sur Amiens le barragiste, et 5 sur la ligne de flottaison.

Les résultats des matchs de 14h :

Le Mans 1 - 1 Laval : Buades (61e) ; Camara (sp 58e)

Nancy 2 - 1 Troyes : Bourgault (8e), Dabasse (sp 69e) ; Bentayeb (31e)