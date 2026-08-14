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ASSE : un nouveau courtisan se positionne pour Lucas Stassin

Par Sebastien Denis
1 min.

Auteur d’une dernière saison convaincante sur le plan statistique (11 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions), Lucas Stassin (21 ans) n’a jamais été aussi proche de faire ses valises et de quitter le Forez. Contrairement à l’été dernier où l’ASSE avait catégoriquement bloqué son transfert en repoussant toutes les approches, la donne a définitivement changé. La direction stéphanoise est aujourd’hui encline à laisser filer son jeune international belge.

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Selon nos informations, les Verts sont toujours en pourparlers avec un club pour finaliser ce départ. Si le Benfica Lisbonne continue de suivre le profil du numéro 9, un nouveau prétendant de poids vient de faire son apparition. La formation anglaise de Hull City, particulièrement active sur le mercato ces derniers jours, s’est officiellement positionnée pour tenter de rafler la mise. La bataille s’annonce rude dans la dernière ligne droite pour s’attacher les services du buteur stéphanois.

Pub. le - MAJ le
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