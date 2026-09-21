Menu Rechercher
Commenter 8

EdF : les premières images de Zinedine Zidane à l’entraînement

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp

On se rapproche à grands pas des débuts de Zinedine Zidane sur le banc de l’Equipe de France. Après le long et fructueux mandat de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Zizou aspire à réaliser de belles choses avec les Bleus. Après une conférence de presse très suivie après l’annonce de sa liste vendredi, l’ancien coach du Real Madrid est à Clairefontaine en ce moment.

La suite après cette publicité

Alors que la plupart des joueurs qu’il a appelés sont arrivés au Chateau ce lundi, Zidane va gérer sa première séance d’entraînement ce lundi. Dans les premières images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, on voit notamment ZZ parler aux côtés de Fabien Barthez et avoir sa paire de crampons sur lui.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

France Flag France
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier