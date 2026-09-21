EdF : les premières images de Zinedine Zidane à l’entraînement

On se rapproche à grands pas des débuts de Zinedine Zidane sur le banc de l’Equipe de France. Après le long et fructueux mandat de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, Zizou aspire à réaliser de belles choses avec les Bleus. Après une conférence de presse très suivie après l’annonce de sa liste vendredi, l’ancien coach du Real Madrid est à Clairefontaine en ce moment.

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Première séance d’entraînement pour Zinédine Zidane à la tête des Bleus pic.twitter.com/jGCtibfXXz — Jordan (@jordanpardon_) September 21, 2026

Alors que la plupart des joueurs qu’il a appelés sont arrivés au Chateau ce lundi, Zidane va gérer sa première séance d’entraînement ce lundi. Dans les premières images qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, on voit notamment ZZ parler aux côtés de Fabien Barthez et avoir sa paire de crampons sur lui.