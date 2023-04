OL : Jean-Michel Aulas dévoile le plus grand regret de sa carrière

Interrogé au micro de Canal +, Jean-Michel Aulas est revenu sur le plus grand regret de sa carrière en tant que président de l’Olympique Lyonnais. Un mauvais souvenir remontant au 13 avril 2005, jour où les Gones se voyaient éliminer en quart de finale de la Ligue des champions face au PSV Eindhoven, au Philips Stadion. Accroché dans la surface par Gomes, l’attaquant brésilien de l’OL Nilmar pensait obtenir un penalty mais l’arbitre Kim Milton Nielsen ne bronchait pas à la surprise générale et pour le plus grand malheur de JMA.

«C’est le regret de ma carrière. Déjà, je suis sûr qu’il y a pénalty. On n’est pas d’accord avec la décision. Tous étaient unanimes pour dire qu’il y a pénalty. Ça fait de plus en plus mal d’ailleurs. C’est une détresse parfaite. Demi-finale de la Champions League, vous êtes tout en haut…» Pour rappel, l’OL n’a plus disputé la plus prestigieuse des compétitions européennes depuis la saison 2019-2020.

