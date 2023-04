Le fils de Ryan Giggs est courtisé en Angleterre

Cette saison, le fils de David Beckham, Roméo, est prêté par l’Inter Miami à Brentford. Il évolue avec l’équipe B. Un autre "fils de" fait parler de lui ce jeudi. En effet, c’est au tour de Zach Giggs (16 ans) d’avoir les projecteurs braqués sur lui. Présent au sein de l’académie de Manchester United depuis 2019, l’enfant de la légende galloise Ryan Giggs pourrait bientôt changer d’air. Il n’a pas reçu de proposition de contrat pro.

The Sun explique d’ailleurs que ce jeune latéral gauche, qui évolue avec le U18 de MU, devrait rejoindre très vite Sheffield United, deuxième de Championship et bien placé pour monter en première division. Un club où il pourra faire ses premiers pas en Premier League. Mais il est possible qu’en raison de plusieurs points de règlement, notamment en ce qui concerne les transferts ou mouvements de jeunes joueurs, il soit obligé de patienter un peu.

