Coupe du Monde 2026 : Opta trolle Rudi Garcia

Rudi Garcia va devoir se faire tout petit. En effet, le sélectionneur de la Belgique a renversé le Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 hier soir (3-2), mais certains de ses propos après la rencontre n’ont pas atterri dans l’oreille d’un sourd. « On connaît ces équipes-là, ils perdent la maîtrise tactique vers la fin du match. A 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça » indiquait-il aux journalistes.

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Seulement voilà, Opta a pris le temps de troller le coach tricolore de 62 ans avec une statistique accablante. Selon le statisticien, Garcia a perdu trois matchs de Ligue 1 après avoir mené 2-0. Au 21e siècle, aucun entraîneur n’a réalisé pareille performance. Avec Saint-Étienne contre l’AS Monaco en 2001 (5-3), puis avec Le Mans face à Lyon en septembre 2007 (3-2) et sur le banc de l’OL face à Lille en 2021 (2-3), le technicien avait bel et bien perdu ses matchs. Sa prochaine prise de parole va certainement être scrutée de près.