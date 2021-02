Le Real Madrid communique sur la blessure de Marcelo

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Le club espagnol a indiqué cet après-midi que Marcelo, le latéral brésilien de 32 ans, était touché au niveau du soléaire gauche, et qu’il allait passer de nouveaux tests pour en savoir plus sur son état, mais il devrait d’ores et déjà être forfait pour le match face à Valence dimanche prochain.

On ne sait pas pour l’instant combien de temps l’international auriverde sera éloigné des terrains, mais à deux semaines du match aller des 8ème de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta, c’est un sacré coup dur, notamment après son très bon match face à Getafe.