OL : un autre courtisan se déclare pour Malick Fofana

Freiné par les blessures la saison passée et handicapé par une préparation estivale tronquée, Malick Fofana espère rapidement retrouver son meilleur niveau sous les couleurs lyonnaises. L’ailier belge redouble d’efforts pour effacer ce retard physique et redevenir un atout majeur de l’attaque de l’OL. Lors des derniers matches de préparation, il a d’ailleurs grappillé quelques minutes.

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Malgré ces contraintes, son talent suscite toujours de nombreuses convoitises. Déjà suivi par plusieurs prétendants, comme le RB Leipzig qui s’intéresse à lui pour l’éventuel après-Diomandé, le joueur de l’OL verrait désormais l’Atalanta s’intéresser de très près à son profil pour dynamiser ses couloirs offensifs, selon les informations de Marca. Yeremey du Deportivo La Corogne serait également observé. Affaire à suivre.