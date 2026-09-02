Le Panathinaïkós récupère Azzedine Ounahi

Comme annoncé, le Panathinaïkos a officialisé ce mercredi le retour d’Azzedine Ounahi. Après une belle saison passée sous les couleurs de Girona, le milieu de terrain marocain quitte donc le club espagnol. Courtisé par l’Ajax, il va finalement retrouver la Grèce et surtout une formation qu’il connaît parfaitement. Un retour aux sources pour Ounahi, qui avait quitté le Panathinaïkos il y a seulement un an.

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Le club grec a annoncé son retour avec une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’un message évocateur : « La magie est de retour ». Après son passage remarqué à Girona, Ounahi va donc retrouver un environnement où il avait déjà évolué. De quoi faire plaisir aux fans du club grec qui l’avaient élu meilleur joueur de la saison 2024-2025.