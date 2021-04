Manchester United, Équipe de France : fin de saison pour Anthony Martial !

Après Corentin Tolisso victime d'une déchirure du tendon, l'équipe de France connaît un autre forfait à deux mois de l'Euro 2020. Touché contre le Kazakhstan (victoire 2-0), Anthony Martial avait été contraint de sortir sur blessure. Touché au genou gauche, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais pouvait s'attendre au pire. De retour en club avec Manchester United, il sait désormais quelle est la durée de son indisponibilité. Elle sera de plusieurs mois ce qui met fin à sa saison.

La suite après cette publicité

Que ce soit en Premier League ou en Ligue Europa où Manchester United est qualifié en quarts de finale, Anthony Martial pouvait s'attendre à des matches importants en club, mais aussi en sélection. Cinq ans après avoir participé à l'Euro 2016 et après avoir loupé la Coupe du monde 2018, l'attaquant ne devrait pas participer au prochain Euro compte tenu de sa blessure. Le natif de Massy qui compte 27 capes avec les Bleus et 1 but faisait jusque-là partie de toutes les listes de Didier Deschamps depuis septembre 2020.

Avant le match entre Manchester United et Brighton & Hove Albion, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur l'état physique de son joueur et s'est montré assez désabusé : «malheureusement, il s'est foulé le genou avec la France. C’est toujours quand ils partent en sélection... Vous pouvez croiser les doigts et espérer qu’ils reviennent en forme. Perdre Anthony pour ce qui pourrait être le reste de la saison est très décevant, surtout quand les rapports français indiquaient que ce n’était rien de grave, mais finalement ça à l’air mauvais.» Manchester United et l'équipe de France vont devoir s'adapter à la blessure d'Anthony Martial.