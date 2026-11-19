L’été dernier, alors que Robert Lewandowski venait de quitter le FC Barcelone, beaucoup de journalistes et d’observateurs étaient persuadés qu’Hamza Abdelkarim aurait un rôle à jouer dans ce FC Barcelone 2026/2027. Pas en tant que titulaire, évidemment, mais beaucoup pensaient qu’il allait pouvoir grappiller du temps de jeu par ci par là sous les ordres d’Hansi Flick, dans un rôle de deuxième ou de troisième attaquant dans la hiérarchie. Il faut dire que ses prestations pendant la présaison, après avoir joué le Mondial avec l’Egypte, avaient été particulièrement encourageantes.

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Tout comme ses premiers mois avec les équipes de jeunes du Barça avaient été réussis, poussant la direction du club à lever son option d’achat (prix total environnant les 7 millions d’euros) dès le début de l’été. Seulement, après quelques mois de compétition, force est de constater qu’Hamza Abdelkarim a disparu des radars. L’attaquant de 18 ans n’a disputé que 12 minutes cette saison, réparties en deux rencontres, face au Rayo fin août et contre Getafe début octobre.

Le Barça est très optimiste

Une situation qui interpelle forcément, surtout que le Barça a infligé énormément de gros scores à ses adversaires, ce qui aurait clairement pu permettre à Hansi Flick de faire tourner devant et de donner un peu de temps de jeu à l’Egyptien. Faut-il pour autant s’inquiéter ? Pas forcément, puisqu’aux yeux du club, cette situation fait partie du processus d’apprentissage et d’adaptation du joueur au plus haut niveau. Le staff d’Hansi Flick est convaincu de ses qualités de tueur dans la surface et de son QI foot, mais il y a volonté de le choyer et de ne pas prendre de risques qui ne sont pas nécessaires avec lui. Le Barça préfère qu’il progresse tranquillement à l’entraînement, au contact de top players, et un peu à l’ombre de la pression et du bruit médiatique. Il y a aussi volonté de le modeler un peu à la philosophie de jeu du Barça.

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C’est pour cette raison que le club a fermé la porte à un départ en prêt cet hiver, alors que bon nombre de clubs qui sont en mesure de lui offrir du temps de jeu sont passés à l’attaque. Mais clairement, il n’y a pas de problème Hamza Abdelkarim à Barcelone. Bien au contraire, puisque les journaux catalans expliquent qu’en interne au sein du club, on ne l’attendait pas à ce niveau. D’où sa prolongation quelques mois après avoir signé seulement, histoire d’éloigner les vautours. « Ce sera un des meilleurs attaquants du monde. C’est difficile de trouver des joueurs avec ce sens du but, et nous l’avons chez nous », confiait Bojan Krkic, membre de la direction sportive catalane, mercredi soir. Vous l’aurez compris, on ne va pas beaucoup voir Hamza Abdelkarim d’ici la fin de la saison. Mais dans les prochaines années, il pourrait bien devenir le numéro 9 titulaire des Blaugranas…