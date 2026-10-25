Domino’s Pizza se paye la tête de Manchester United

La crise de Manchester United inspire déjà les moqueries. Alors que les Red Devils ont sombré à Old Trafford face à Bournemouth (0-3), Domino’s Pizza s’est offert une petite pique à destination du club mancunien sur les réseaux sociaux. La chaîne de restauration rapide a ressorti une publication datant du 19 août dernier, dans laquelle elle prédisait la relégation des hommes de Michael Carrick cette saison. « Vous vous êtes tous moqués de moi », a-t-elle ajouté ce samedi, en savourant visiblement son pronostic.

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you all laughed at me — Domino’s Pizza UK (@Dominos_UK) October 25, 2026

Une sortie qui tombe à pic après une nouvelle contre-performance des Mancuniens. Punis par une erreur de Leny Yoro juste avant la pause, puis par une faute de main de Senne Lammens en seconde période, les Red Devils ont concédé une troisième réalisation et se retrouvent désormais 16es de Premier League. À l’approche du choc contre Chelsea, l’avenir de Michael Carrick suscite déjà des interrogations, tandis que Domino’s peut se targuer d’avoir lancé une prédiction qui fait aujourd’hui beaucoup moins rire les supporters de Manchester United.