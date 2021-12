RB Salzbourg : Karim Adeyemi s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund

Toujours en quête de la prochaine star de demain, le Borussia Dortmund est en train de nous refaire un nouveau coup à la Dembélé, Sancho, Haaland ou encore Bellingham. Selon les informations de Bild, le club allemand a trouvé un accord avec Karim Adeyemi (19 ans), l'attaquant du RB Salzbourg, buteur à 15 reprises en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Le joueur aurait donné son accord pour un bail de 5 ans, à compter de l'été prochain mais n'allons pas trop vite en besogne. Le média explique bien qu'il n'y a aucun terrain d'entente avec le BvB et le club autrichien. Ce dernier, qui s'est qualifié hier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, Salzbourg réclame au moins 40 M€ pour lâcher le jeune international allemand (3 sélections, 1 but). Néanmoins, le Barça semble désormais hors course.