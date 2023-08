AS Roma : les premiers mots de Leandro Paredes

La suite après cette publicité

Il est de retour ! Ce mercredi, l’AS Roma a annoncé la signature de Leandro Paredes jusqu’en 2025. Indésirable au PSG, l’Argentin retrouve son ancien club. Et on peut dire que cela lui fait plaisir.

«Revenir à Rome est toujours une chose spéciale, mais le faire maintenant en tant que joueur de la Roma est encore plus spécial. Je voudrais remercier les supporters de m’avoir accueilli et la Roma de m’avoir ramené dans le club où j’ai lancé ma carrière en Europe. L’année dernière a été une année incroyablement heureuse pour moi avec la Coupe du monde, alors maintenant je veux continuer à goûter succès et je suis convaincu que je peux le faire avec cette équipe», a-t-il confié. Un nouveau départ pour Paredes.