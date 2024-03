Real Madrid : la réponse amusante d’Aurélien Tchouameni sur Mbappé

Coéquipiers en Équipe de France, Aurélien Tchouameni et Kylian Mbappé vont dès la saison prochaine être coéquipiers au Real Madrid. Alors que l’attaquant du PSG a annoncé son départ à ses partenaires et à son club, il ne l’a cependant pas encore dévoilé officiellement. Un feuilleton qui dure depuis de longs mois. Après la qualification du Real hier soir en quart de finale de Ligue des champions, Aurélien Tchouaméni a été questionné sur ce dossier qui semble le passionner.

« Quand j’ai vu qu’il partait, je dormais. Je me suis réveillé, j’ai vu, j’ai twitté un petit popcorn pour dire "on va voir ce qu’il se passe". C’est comme un film de toute façon. S’il va devenir mon coéquipier au Real Madrid? Seul l’avenir nous le dira. Si ça se précise ? Je ne sais pas, je vais peut-être demander au président (Florentino Pérez) s’il veut venir vous parler, on verra ce qu’il va vous dire, mais nous on n’a pas d’infos » a-t-il déclaré au micro de Canal+.