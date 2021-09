ASSE : ça se gâte sérieusement pour Claude Puel

Lorsqu'il a pris les rênes de l'AS Saint-Étienne en octobre 2019, Claude Puel connaissait l’étendue du chantier stéphanois. «Le projet à Saint-Étienne est très difficile. Au-delà du sportif, il y a une grande marge de progression sur les structures du club. Notre surface financière est nulle. Le club allait dans le mur. Saint-Étienne a fait d'énormes efforts financiers en prenant une direction qu'il n'est plus possible d'honorer. Je choisis des situations difficiles, car l'adversité me nourrit.»

La suite après cette publicité

Deux ans plus tard, l'entraîneur des Verts est loin d'avoir relevé le défi. Toujours confronté aux énormes problèmes financiers du club (une seule recrue cet été), le technicien est embarqué dans une spirale très négative. En huit matches de Ligue 1, l’ASSE a fait trois matches nuls et vient d'aligner une cinquième défaite de rang après la gifle reçue à Geoffroy-Guichard par Nice (0-3). De quoi mettre Puel dans une situation très inconfortable.

Car aujourd'hui, Puel n'a plus la cote dans le Forez. « Le public qui a demandé mon départ ? C'est comme ça, j'ai déjà vécu ce genre de situation. Mon devoir est de protéger les intérêts de mon équipe. Contrairement aux deux matches précédents, on est passé à côté, on est fragiles, il faut soigner les têtes », a indiqué l'intéressé à l'issue du match, bien parti pour ne pas démissionner (son contrat court jusqu'en 2022).

Puel jouera sa tête lors du derby

Boudé par le public, Puel l'est également en coulisses. Selon L'Équipe, il n'est plus dans les petits papiers de Roland Romeyer et sa relation avec son groupe n'est pas au beau fixe. Puel se serait ainsi fâché avec Denis Bouanga à la mi-temps du match contre Nice. Et après le match, alors que les supporters foréziens demandaient une explication, le coach a laissé le groupe aller au feu, préférant rentrer au vestiaire alors que les fans réclamaient sa présence.

Le temps s'est fortement gâté pour Claude Puel, d'autant que le quotidien explique que sa place pourrait être mise en jeu en cas de mauvais résultat le week-end prochain lors du derby contre l'Olympique Lyonnais. Et nul doute que si les Gones savent qu'ils ont la possibilité de mettre le rival stéphanois plus bas que terre, ils ne s'en priveront pas.