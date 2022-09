OM : Bamba Dieng rate sa visite médicale

La suite après cette publicité

Dans la journée de Bamba Dieng, on n’était plus à ça près. Après des dernières heures complètement hallucinantes, qui l’ont fait aller de Marseille à Lorient, puis à Leeds et finalement à Nice, l’international sénégalais devrait finalement rester dans la Cité phocéenne. Comment cela ?

D’après les informations de nos confrères de Nice Matin que nous sommes en mesure de vous confirmer, le buteur n’a pas satisfait les médecins de l’OGC Nice lors du passage de sa tardive visite médicale ce jeudi soir. L’OM a d’ailleurs pris acte de cela.

Tudor aura besoin de tout le monde

En conséquence, Igor Tudor va devoir faire avec lui pour au moins les prochains mois de compétition, sachant que la Coupe du Monde pointera aussi le bout de son nez à partir de la mi-novembre. Avec, pour le moment, l’absence de vrai numéro neuf à l’OM, Bamba Dieng aura-t-il l’occasion de renverser la vapeur ?

C’est bien entendu une question qui devrait se poser dans les prochaines semaines alors que le club phocéen va entamer un marathon de match à partir de l’entrée en lice contre Tottenham, mercredi prochaine, pour la Ligue des Champions. Igor Tudor aura besoin de tout le monde. Et même de Dieng.