Le groupe du PSG pour le Classique face à l’OM

Après le report du Classique d’une journée, le PSG a dévoilé son groupe à quelques heures d’un match au sommet qui se déroulera ce lundi à 20 à l’Orange Vélodrome de Marseille. Le club parisien a dévoilé un groupe très réduit de seulement 19 joueurs (dont 3 gardiens) pour le choc de Ligue 1. Un groupe inchangé où ne figurent pas Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves mais aussi Bradley Barcola qui sont tous forfaits.

Ce dernier ressent une gêne musculaire et le staff parisien n’a pas voulu prendre le moindre risque. Du côté des bonnes nouvelles, Lucas Beraldo est de retour après sa blessure contre Lens, bien qu’il ait repris l’entraînement tardivement cette semaine. Le jeune Noham Kamara, qui avait renforcé la réserve récemment, est, lui aussi, intégré au groupe pour cette rencontre. À noter également qu’Ibrahim Mbaye rejoindra ses coéquipiers un peu plus tard dans la journée, après avoir passé une épreuve du Baccalauréat ce lundi matin.

