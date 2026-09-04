Milan Robin quitte Le Mans et rejoint Estoril

Comme annoncé en exclusivité sur notre site ce matin, Milan Robin quitte Le Mans FC. Le milieu de terrain de 26 ans rejoint le club portugais d’Estoril, où il s’est engagé jusqu’en 2029. La saison dernière, l’ancien international U16 français avait activement contribué à la remontée du club sarthois en Ligue 1, inscrivant notamment le but de la libération lors du dernier match face à Bastia (0-2).

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Après une saison historique vécue avec Le Mans FC, @RobinMilaan quitte le Club et rejoint @estorilpraiasad en première division portugaise.



Merci pour tout, Milan !



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«Après une saison historique vécue avec Le Mans FC, Milan Robin quitte le Club et rejoint Estoril en première division portugaise. Arrivé l’été dernier, Milan restera comme l’un des joueurs ayant permis au Mans FC de retrouver la L1 16 ans après. Le milieu de terrain aura disputé 28 matchs de Ligue 2 BKT sous nos couleurs sang et or, avec 4 passes décisives et 1 but. Et pas n’importe lequel. Le but du break à Furiani, le 9 mai dernier. Un but libérateur, dans le temps additionnel, pour toute une équipe, tout un club. Un but qui validait notre remontée dans l’élite du football français», écrit Le Mans FC dans un communiqué.