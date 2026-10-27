Le Real Madrid touché de plein fouet par la polémique liée à Mbappé

Le boycott de la Chine envers Kylian Mbappé pourrait avoir des conséquences concrètes sur le Real Madrid et sur les affaires commerciales de celui qui a terminé 2e du Ballon d’Or hier soir. Outre la suspension par la chaîne de télévision d’État de la diffusion de la Liga et des matchs impliquant l’attaquant, Marca nous dévoile quelques chiffres sur l’impact économique du marché chinois. Celui-ci représente 10 à 15 % des ventes à l’international de la Casa Blanca. Cela concerne l’ensemble des produits dérivés et bien sûr des maillots, le plus vendu étant celui de Kylian Mbappé.

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Lors de sa venue au Real, le Français a convenu d’un contrat où il garderait 80 % des revenus liés à ses droits à l’image, le reste étant cédé à son employeur. Le club de la capitale a fait exception. D’habitude, il exige de récupérer la moitié avec ses autres joueurs. C’est dire si cette polémique peut comporter de vrais risques économiques. Certaines plateformes chinoises ont lancé un appel au boycott autour de la figure de l’attaquant madrilène quand d’autres ont déjà retiré les contenus liés à la star.