Si Kylian Mbappé traverse l’une de ses meilleures périodes de sa carrière sur le plan individuel, qu’Arda Güler prend de plus en plus d’importance dans le secteur offensif et que Jude Bellingham retrouve des couleurs, Vinicius Jr peine encore à retrouver son meilleur niveau au Real Madrid. José Mourinho a toutefois fait du retour au premier plan de l’international brésilien l’une de ses grandes priorités. Convaincu que l’ailier de 26 ans possède les qualités nécessaires pour faire franchir un nouveau cap à son équipe, le technicien portugais a adopté une approche mêlant exigence et bienveillance. Depuis son arrivée sur le banc madrilène, le Special One n’a pas hésité à critiquer publiquement son joueur lorsque cela lui semblait nécessaire, tout en prenant régulièrement sa défense et en lui témoignant sa confiance au quotidien. Une démarche dans laquelle l’ensemble du vestiaire madrilène s’est également impliqué.

La suite après cette publicité

Le but inscrit par Vinicius Jr face au PSV Eindhoven en Ligue des champions a d’ailleurs été célébré par José Mourinho et les coéquipiers du Brésilien, conscients de l’importance de cette réalisation pour sa confiance. Malgré les difficultés rencontrées ces derniers mois, la relation entre les deux hommes serait excellente. L’ancien entraîneur de Chelsea entend maintenir ses exigences envers son attaquant, tout en l’accompagnant dans sa quête de régularité. En interne, l’état d’esprit, l’investissement et la volonté de Vinicius de retrouver son meilleur niveau suscitent également de l’optimisme. « Préparez-vous… Vini arrive ! », assure-t-on même du côté de Valdebebas. Mourinho est persuadé de pouvoir rendre au numéro 7 madrilène toute son influence et a fait de cette mission un défi personnel.