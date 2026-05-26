Le boss d’Arsenal annonce déjà la couleur pour le mercato

Sacrée en Premier League 22 ans après et alors que les Gunners s’apprêtent à disputer une finale de Ligue des Champions historique face au PSG, la direction londonienne prépare déjà activement la suite. Selon les propos rapportés par The Sun, le coprésident Josh Kroenke insiste sur une logique de continuité et d’anticipation, rappelant que « les affaires ne s’arrêtent jamais » et que les adversaires travaillent déjà à se renforcer pour la saison suivante. Une manière d’acter que le titre ne marque pas une fin, mais le début d’un nouveau cycle à consolider.

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Le coprésident d’Arsenal a aussi ajouté : « nous avons déjà eu plusieurs discussions sur différents aspects que nous pensons pouvoir améliorer, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous avons hâte de mettre cela en œuvre cet été. Ça va être intéressant à cause de la Coupe du Monde, mais heureusement tout le monde vient aux États-Unis, donc je n’ai pas à voyager pour une fois. Nous avons hâte d’être à la finale, nous voulons ramener la Ligue des champions dans le nord de Londres. Nous avons nous aussi une grande confiance, alors qu’on y aille ! »