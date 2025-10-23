Corentin Tolisso entre un peu plus dans l’histoire de l’OL

L’OL vise la passe de trois. Opposé à Bâle ce jeudi soir, le club rhodanien veut enchaîner après ses victoires contre Utrecht et Salzbourg. Une rencontre comptant pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa qui a d’ailleurs parfaitement débuté pour les hommes de Paulo Fonseca.

Servi par de Carvalho après une erreur de relance du gardien adverse, Corentin Tolisso a, en effet, ouvert le score. A noter, par ailleurs, qu’avec 46 apparitions, il devient le dixième joueur le plus capé de l’histoire du club en Coupe d’Europe, devant Christophe Delmotte (45).