Belgique : Kevin de Bruyne ne veut pas prendre sa retraite internationale

Cet hiver, la Belgique a vécu des moments difficiles au Qatar. Les Diables Rouges ont été éliminés dès les phases de poule, eux qui étaient pourtant demi-finalistes en Russie. Mais s’ils ne sont pas parvenus à être au niveau sur le terrain, en coulisses, des tensions ont agité le groupe belge. Kevin de Bruyne a d’ailleurs vidé son sac à ce sujet, mais aujourd’hui, le milieu de terrain de Manchester City ne compte pas arrêter définitivement sa carrière internationale tout de suite.

«Je n’ai pas pensé à arrêter avec l’équipe nationale. Pas du tout. Mais, c’est vrai que j’ai presque 32 ans. C’est un peu différent, mais je pense que je peux encore donner quelque chose et je veux laisser l’équipe dans un bon moment. Ainsi qu’aider les jeunes afin qu’ils puissent être là à tout moment. Je me sens bien, peut-être que dans deux ans j’arrêterai, mais je n’y pense pas vraiment et c’est difficile de le dire en ce moment», a-t-il déclaré dans un entretien à RTL Sport. Kevin De Bruyne a été appelé pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre la Suède, le vendredi 24 mars (20h45), puis pour un amical contre l’Allemagne, à Cologne, le mardi 28 mars (20h45).

