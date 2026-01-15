Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement

Kylian Mbappé

Bonne nouvelle pour les Merengues, actuellement plongés dans une crise profonde. Resté en salle mardi et forfait pour le déplacement du Real Madrid à Albacete mercredi soir, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement collectif ce jeudi.

Le capitaine des Bleus était bien présent au sein d’un groupe réduit sur la pelouse de Valdebebas alors que les titulaires du match de Coupe du Roi (défaite 3-2) ont, quant à eux, fait du travail de récupération. Un retour bienvenu pour Alvaro Arbeloa, nouvel entraîneur de la Casa Blanca après l’éviction de Xabi Alonso.

