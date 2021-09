Rennes : les Bleus, prochaine étape pour Baptiste Santamaria ?

Un an après, il est de retour. L'été dernier, après avoir acquis un statut d'indéboulonnable à Angers et de valeur sûre de Ligue 1, en quatre années passées à défendre les couleurs du SCO, Baptiste Santamaria avait décidé de prendre son envol et de poser ses valises en Bundesliga. Fribourg avait ainsi dépensé 10 M€ pour s'offrir les services du milieu de terrain défensif français. Comme il nous l'avait confié en janvier dernier, l'homme de 26 ans voulait se «mettre en danger», mais aussi montrer qu'il n'était «pas simplement un bon joueur d'Angers et de Ligue 1», où il est d'ailleurs revenu cet été, le Stade Rennais FC déboursant 14 M€ pour se l'offrir.

Difficile de dire que l'objectif n'est pas réussi pour Baptiste Santamaria, auteur d'une saison 2020-2021 aboutie en Allemagne. De l'autre côté du Rhin, le natif de Saint-Doulchard s'est forgé une belle réputation. Il s'est rapidement installé dans le onze de départ du Die FFC, principalement aux côtés de Nicolas Höfler. Le joueur formé à Tours a disputé 30 matchs de Bundesliga sur 33 possibles (28 titularisations, 1 but et 2 passes décisives), n'étant absent qu'en raison d'une blessure mineure (2 matchs ratés en janvier) et d'une suspension pour accumulation de carton jaune (fin avril). Il faut ajouter à cela 1 rencontre de DFB-Pokal.

Année convaincante en Bundesliga, débuts solides avec Rennes

Au terme de cette saison étrange, qui restera à jamais dans l'histoire en raison de l'impact du Covid-19 ayant notamment privé Santamaria de la ferveur des enceintes allemandes, le principal concerné comptabilise des statistiques intéressantes. Il a su se montrer précis dans les transmissions (79,8% de passes réussies), même lorsqu'il fallait allonger (65,6%). Dans les airs, il a fait parler sa science du timing (55,9% de duels réussis) alors que pour une première saison en Bundesliga, où la densité physique a son importance, il a remporté près d'un duel sur deux en moyenne au sol (49,5 %), jouant un rôle clé dans la belle saison de Fribourg (10ème du championnat).

Tout cela n'a en tout cas pas échappé au Stade Rennais, qui se cherchait une sentinelle depuis le retour de prêt de Steven Nzonzi à l'AS Rome. Les Bretons ont décidé de miser sur un Baptiste Santamaria qui a progressé en Allemagne, notamment sur le plan physique, et qui a débarqué au Roazhon Park avec une étiquette légèrement différente de celle qu'il avait en quittant le Maine-et-Loire l'été dernier. Le nouveau n°8 du SRFC réalise pour le moment des débuts très convaincants, initiés par une belle prestation en Ligue Europa Conférence et confirmés en Ligue 1 dès ses premières sorties avec le maillot rouge et noir.

Les Bleus toujours en ligne de mire

Baptiste Santamaria le confiait déjà lors du dernier entretien qu'il a accordé à Foot Mercato : il espère atteindre l'équipe de France tôt ou tard. «Je voulais montrer qu'en prenant une part de risques et qu'en jouant bien dans un autre grand championnat, en étant performant, cela pouvait davantage me donner des chances de pouvoir réaliser l'objectif de tout joueur, à savoir devenir international.» S'il a décidé de rejoindre Rennes, le mal du pays n'est évidemment pas ce qui a motivé ce choix. Le club entraîné par Bruno Genesio est Européen cette saison et cela est un réel plus au niveau de la visibilité, même si Didier Deschamps surveille de nombreux joueurs.

L'ancien Angevin espère en tout cas frapper le plus rapidement aux portes de l'équipe de France. Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus, qui ne dispose pas de véritable sentinelle dans l'entrejeu, lui ouvrira la porte dans les prochains mois. Il demeure en tout cas un spécialiste du poste, qui monte doucement mais sûrement en puissance, de manière constante, depuis plusieurs saisons. Une lutte avec Mattéo Guendouzi (OM, 22 ans), appelé en sélection pour pallier le forfait de Corentin Tolisso lors du dernier rassemblement, et Jordan Veretout (28 ans, AS Roma), autre petit nouveau en Bleus, pourrait se dessiner cette saison pour intégrer le groupe France dans les prochains mois. D'autant plus que les deux hommes cités précédemment possèdent un profil plus offensif, un secteur de jeu déjà bien fourni en France... Une chose est sûre : les ambitions du nouveau joueur du Stade Rennais sont claires et Santamaria n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.