Ballon d’Or : l’étonnante candidature de Lionel Messi prend du poids

Faites vos jeux, rien ne va plus ! Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera élu à Londres. Pour le moment, il est très difficile de savoir qui sera sacré tant les candidats au titre suprême sont nombreux sur la ligne de départ. Depuis quelques jours, ils ne sont plus que 30 à pouvoir prétendre à ce trophée. Certains sont clairement entrés en campagne. Kylian Mbappé en tête. Le Français estime qu’il a toutes ses chances et de solides arguments, bien qu’il n’ait pas remporté de titre majeur. Mais ses distinctions individuelles (meilleur buteur de la Liga, de la C1 et du Mondial) pèsent dans la balance selon lui. Sa stratégie de communication plutôt offensive a d’ailleurs été imitée par Lamine Yamal, qui ne voulait pas se vendre dans un premier temps. Au final, l’Espagnol s’est déclaré publiquement.

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Messi trop vite écarté des débats ?

Il a même recentré le débat sur KM10 et lui, estimant qu’ils ont été les meilleurs joueurs de l’année. « Je crois sincèrement que je le mériterais cette année, pour ce que j’ai gagné (le championnat espagnol avec Barcelone, la Coupe du Monde avec l’Espagne). Selon moi, Mbappé et moi sommes les deux meilleurs joueurs du monde. C’est très clair, et tous ceux qui regardent les matches le savent.» Le génie ibérique a ainsi écarté d’autres candidats, notamment les joueurs du PSG mais aussi Harry Kane et les internationaux espagnols, dont Rodri ou encore Fabian Ruiz. Mais certains ne sont pas de son avis. Mardi, la Cadena SER a indiqué que deux autres joueurs méritent bien plus ce titre que le Madrilène et le Catalan cette année.

En effet, la radio espagnole estime que si on juge sur les performances individuelles, Harry Kane mérite d’être couronné. C’est aussi l’avis du Bayern Munich et de la presse anglaise, qui font front derrière le buteur. En revanche, si on se fie aux titres et à la saison d’un point de vue collectif, Fabian Ruiz mérite de l’emporter selon la Cadena SER. Pourtant, le milieu n’est pas le candidat choisi par le PSG. Selon Le Parisien, le club de la capitale, qui ne voulait pas prendre partie au départ, a décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Tous les joueurs nommés ont leurs chances pour diverses raisons. Mais depuis l’annonce de la liste des 30 et tous les débats qui en ont suivi, on oublie un candidat. Et pas n’importe lequel : Lionel Messi.

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La Pulga a des soutiens

L’Argentin a eu la joie de soulever le Ballon d’Or à 8 reprises. Personne n’a fait mieux. Actuellement à l’Inter Miami, l’attaquant de 39 ans a atteint la finale de la Coupe du Monde avec l’Albiceleste, qu’il va quitter définitivement après une ultime représentation à Buenos Aires. Il a aussi marqué 45 buts et délivré 30 assists en 46 matches sur l’année 2025-26 rappelle France Football. Hier, il a aussi remporté son 49e trophée avec la Campeones Cup. Face à Cruz Azul, Messi en a aussi profité pour marquer son 100e but sous les couleurs de l’Inter Miami. Le tout en seulement 115 matches pour la franchise floridienne. Toujours impressionnant à 39 ans, le natif de Rosario bénéficie de nombreux soutiens dans la course au Ballon d’Or, lui qui a été écarté des débats depuis le début.

Mais pour Diego Simeone, il est le seul candidat crédible. « Messi, sans aucun doute. Après la Coupe du Monde qu’il a réalisée et son âge ? Messi, sans aucun doute.» Le célèbre n°10 peut compter sur le soutien d’autres compatriotes, dont son ami et coéquipier Rodrigo De Paul. « Pour moi, il n’y a pas de débat possible. Dans une année où se tient la Coupe du Monde, personne n’a jamais fait et ne fera jamais ce que Messi a fait. Et il avait 39 ans…Il a repoussé toutes les limites, à travers différents âges, a rivalisé contre des joueurs exceptionnels, et il a été le meilleur joueur de la Coupe du monde. Pas de débat.» Pour David Beckham, le constat est le même. Le Spice Boy milite pour le sacre de son joueur.

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Sa Coupe du Monde peut-elle faire tout basculer ?

«Quand on voit la Coupe du Monde qu’il a livrée, ce n’est pas un hasard s’il est à nouveau cité pour le Ballon d’Or. À mon avis, il devrait le remporter. Personne d’autre ne réalise de telles choses à cet âge et à ce niveau-là. Quand on parle de Leo… je suis son plus grand supporter.» Casemiro ne serait pas étonné de le voir gagner de nouveau. « Messi qui gagne le Ballon d’Or ? Avec lui, tout est possible… Mais je veux juste que les votants et les gens voient et comprennent ce qu’il a accompli à la Coupe du Monde. C’était wahou. Je lui souhaite tout le meilleur.» Moussa Diaby est aussi dans son camp. « Le Ballon d’Or ? Lionel Messi ! », a lancé l’ancien du PSG.

Kily Gonzalez, qui le dirige à l’Inter Miami, a aussi soutenu sa candidature. «Il n’y en a pas d’autres comme lui. Je n’ai aucun doute que le Ballon d’Or doit lui revenir. Avec l’âge qu’il a, la Coupe du Monde qu’il a faite, ce qu’il représente pour tout le monde… Non seulement dans le football, mais aussi dans les valeurs de la vie. Il devrait être juste qu’il prenne le Ballon d’Or.» Etrangement, en Argentine, la presse sportive ne mène pas forcément une campagne pour défendre sa légende. Mais Messi n’en a pas vraiment besoin, lui qui voit les soutiens se multiplier peu à peu. En Europe, beaucoup estiment cependant qu’il n’aura pas son mot à dire face à ses concurrents au BO. Les votes seront clôturés le 28 septembre prochain.