Joan Laporta allume le Real Madrid après sa victoire polémique à Vigo

Par Maxime Barbaud
«Le Real Madrid a eu sa chance habituelle hier». En pleine campagne pour se faire réélire à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a taclé le meilleur ennemi du club pour sa victoire arrachée sur la pelouse du Celta de Vigo hier (2-1). La raison ? Le but de la victoire inscrit à la 94e minute de Fede Valverde où une faute en début d’action n’a pas été signalée selon lui.

«Le Real Madrid a gagné hier soir grâce à une erreur d’arbitrage. Si ça avait été nous, le but aurait été refusé par la VAR», poursuit le président, démissionnaire dans le cadre de sa campagne. Les ralentis de l’action polémique mettent en avant un contact entre les deux joueurs mais, malgré le recours à la VAR, le but a bel et bien été accordé par l’arbitre.

