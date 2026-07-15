Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre et l’Argentine battent un triste record offensif

La demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre est entrée dans l’histoire des statistiques. Selon Opta, jamais depuis le début de son analyse du Mondial en 1966 un match n’avait atteint la 30e minute sans qu’aucune des deux équipes n’ait tenté le moindre tir. D’ailleurs, les Anglais affichent 0,04 de XG, pour 0,03 pour les Argentins.

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Dans une première période hachée par les fautes argentines, il a fallu attendre la 33e minute pour voir la première frappe, une tête de John Stones sur un coup franc de Declan Rice. Le précédent record datait du quart de finale Angleterre-Norvège, quatre jours plus tôt, avec une première tentative à la 29e minute.