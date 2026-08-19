AC Milan : 3 gros clubs de Ligue 1 suivent Warren Bondo

Arrivé à l’AC Milan en janvier 2025 après une très grosse première partie de saison avec Monza, Warren Bondo a rapidement fait les frais d’un secteur de jeu de plus en plus encombré. Quelques mois après sa signature, le joueur formé à Nancy voyait Luka Modric, Adrien Rabiot, Samuele Ricci ou encore Ardon Jashari débarquer en Lombardie. Ajoutez à cela la présence de joueurs confirmés comme Youssouf Fofana ou Ruben Loftus-Cheek, et les opportunités se réduisent considérablement.

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Dans l’optique de retrouver du temps de jeu, Warren Bondo a rejoint l’été dernier la Cremonese où il a pu retrouver une certaine continuité (28 matchs) malgré la relégation de son club, 18e de Serie A. Mais aujourd’hui se repose déjà la question de son avenir. Revenu cet été à Milan où la concurrence devrait laisser peu d’espaces, Bondo fait l’objet de nombreux intérêts.

Lille, Rennes et Lens sur le coup

Selon nos informations, trois clubs de Ligue 1 se sont déjà positionnés pour récupérer l’ancien international U20 tricolore. Lille, qui devrait perdre Ayyoub Bouaddi en partance pour Manchester City, compte densifier son milieu de terrain et est venu aux renseignements il y a quelques jours. Lens et le Stade Rennais sont aussi intéressés par le profil du milieu de 22 ans, dont le contrat court jusqu’en 2029 à Milan.

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À l’étranger, ça bouge également puisque Stuttgart, quatrième du dernier championnat allemand et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, a récemment formulé une offre à l’AC Milan. Des discussions sont actuellement menées entre clubs. Du côté de la Premier League, Everton suit aussi le dossier. Le dossier devrait livrer son dénouement dans les derniers jours de mercato.