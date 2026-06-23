CdM 2026 : le Sénégal établit un triste record

Le Sénégal vit une phase de groupes historiquement compliquée dans cette Coupe du Monde 2026. Pour la première fois de son histoire en quatre participations, la sélection dirigée par Pape Thiaw a enchaîné deux défaites consécutives, d’abord face à la France (3-1), puis contre la Norvège (3-2) lors de la deuxième journée du groupe I. Une série noire inédite pour les Lions, pourtant régulièrement solides dans ce type de rendez-vous, et annoncés comme des outsiders capables de bousculer la hiérarchie.

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Lors de ces deux rencontres, les Sénégalais ont alterné séquences intéressantes et passages plus difficiles, sans parvenir à inverser durablement la tendance. Face aux Bleus, ils avaient pourtant montré de bonnes intentions par moments avant de céder après la pause, tandis que contre la Norvège, une réaction tardive n’a pas suffi à éviter un nouveau revers. Désormais dos au mur, le Sénégal n’a plus son destin en main et devra impérativement s’imposer lors de la dernière journée face à l’Irak, tout en espérant un classement favorable parmi les meilleurs troisièmes pour poursuivre l’aventure.