Alisha Lehmann a retrouvé un nouveau club

Figure du football féminin, l’attaquante suisse Alisha Lehmann fait son retour en Angleterre. La joueuse de 27 ans formée aux Young Boys de Berne restait sur des expériences italiennes avec la Juventus (2024-2025) et à Côme (2025-2026). Elle vient de signer en faveur de Leicester qui est neuvième de première division anglaise.

Passée à West Ham entre 2018 et 2021 avant d’être prêtée à Everton, Alisha Lehmann avait aussi porté le maillot d’Aston Villa entre 2021 et 2024.