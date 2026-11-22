Filipe Luis n’a pas caché sa colère après le match nul concédé par l’AS Monaco face à Auxerre (1-1). L’entraîneur brésilien a notamment pesté contre un penalty non accordé à Paris Brunner en fin de rencontre, après un tirage de maillot de Sinaly Diomandé dans la surface. «Après 11 journées, pas un seul penalty en notre faveur !», a-t-il regretté, pointant également les décisions arbitrales lors des précédentes rencontres contre Toulouse et Lorient.

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Le technicien monégasque estime que la VAR aurait dû intervenir sur cette action litigieuse. «Les arbitres peuvent faire des erreurs, je le sais, mais la VAR peut l’appeler pour qu’il aille voir les images», a-t-il déclaré, visiblement remonté. Filipe Luis a également déploré son avertissement reçu dans la foulée et considère que ces décisions coûtent des points à son équipe : «je suis donc très contrarié».