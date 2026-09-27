Ligue des Nations : la Grèce crée la sensation face à l’Allemagne, le Portugal enchaîne en Norvège !

La deuxième journée de la Ligue des Nations se poursuivait, ce dimanche soir, avec trois affiches programmées à 20h45. Vainqueur du Pays de Galles pour son entrée en lice, le Portugal enchaînait avec un déplacement périlleux en Norvège, qui était de son côté venue à bout du Danemark grâce à un doublé d’Erling Haaland. Maladroit face aux Gallois, Cristiano Ronaldo débutait cette rencontre sur le banc et laissait place à Gonçalo Ramos, titularisé aux côtés de Joao Félix dans le 4-4-2 losange de Jorge Jesus. En face, les Norvégiens s’appuyaient logiquement sur leur serial buteur Haaland, accompagné de Schjelderup et Nusa dans le secteur offensif. Mais c’est bien la Seleção qui frappait en premier. Après un bon travail de Nuno Mendes, Pedro Neto était décalé et centrait en retrait pour Félix, qui concluait d’une frappe croisée précise (0-1, 17e).

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Ramos libère le Portugal

En tête à la pause malgré une domination norvégienne lors des 45 premières minutes, le Portugal allait finalement se faire rejoindre au début du second acte. Et qui d’autre qu’Haaland pour permettre à la sélection nordique de faire son retard. Opportuniste après un coup franc d’Ödegaard, mal repoussé par Costa, le buteur des Skyblues concluait dans le but vide (1-1, 51e). Relancée, la Norvège allait pourtant une nouvelle fois craquer dans la foulée. Profitant d’une terrible erreur de relance de Nyland, Ramos se saisissait du cuir avant de tromper le portier adverse d’une balle piquée parfaite (1-2, 54e). Dans la foulée, le technicien lusitanien lançait Leao et Vitinha. Deux changements décisifs puisque le Portugal faisait le break quelques instants plus tard.

Joao Felix pour le 1-0 ! Sans Cristiano Ronaldo sur le banc, c'est le Portugal qui frappe en premier en Norvège !



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Dans un grand soir, l’ancien Parisien frappait encore… ou profitait plutôt d’une deuxième horrible bourde de Nyland. Sur un long ballon, le gardien norvégien négociait mal la trajectoire, se trouait complètement et laissait le buteur milanais s’offrir un doublé. Heureusement pour lui, la VAR refusait le but pour une position de hors-jeu au départ de l’action (60e). Dans la dernière demi-heure, le tableau d’affichage n’évoluait plus malgré quelques situations norvégiennes et les Portugais enchaînaient donc un deuxième succès de rang pour prendre seul la tête du groupe 4 de la Ligue A. Dans l’autre choc de la soirée, l’Allemagne accueillait la Grèce au WWK ARENA d’Augsburg. Accrochés sur le gong par les Pays-Bas lors de la première journée, les Allemands s’organisaient en 4-2-3-1 avec Ebnoutalib, aligné seul en pointe et entouré du duo Schade-Adeyemi. Supérieurs techniquement, les hommes de Jürgen Klopp prenaient rapidement le contrôle des opérations et mettaient la pression sur la défense hellénique.

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L’Allemagne se fait surprendre, promenade de santé pour l’Irlande

Solide défensivement, la Grèce résistait toutefois aux assauts allemands et les deux sélections rentraient dos à dos à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie de ce match ne changeait guère. L’Allemagne poussait, à l’image d’une nouvelle frappe cadrée de Conté (49e), mais les Grecs ne craquaient pas. Mieux encore, ils prenaient confiance et n’étaient pas loin de surprendre les locaux avec cette frappe croisée d’Ioannidis (67e). Généreux dans l’effort, en place défensivement et tranchants sur leurs rares offensives, les hommes d’Ivan Jovanovic faisaient bonne impression et étaient finalement récompensés. Servi dans la surface, Kourbelis tentait sa chance et sa frappe déviée par Kimmich laissait Nübel de marbre (0-1, 74e). Dos au mur, l’Allemagne poussait, mais ne parvenait pas à faire son retard dans le dernier quart d’heure.

Avec ce résultat décevant, l’Allemagne pointe à la 3e place du groupe 2 avec trois longueurs de retard sur les Pays-Bas et cinq sur son adversaire du soir. Enfin, dans un avant-match qui aura été marqué par le boycott de Gavin Bazunu et un climat plus globalement hostile, l’Irlande a empoché les trois points après sa victoire contre Israël (3-0). Au Nagyerdei Stadium de Debrecen, les troupes de Heimir Hallgrimsson ont d’abord pris l’avantage grâce à leur attaquant Troy Parrott (13e) avant qu’Adam Idah, parfaitement lancé dans la profondeur, ne double la mise trois minutes plus tard (16e). En démonstration, les Irlandais ne s’arrêtaient pas là et ajoutaient même un nouveau but juste avant la pause grâce à Jack Moylan (25e). Au retour des vestiaires, le score n’évoluait plus. Score final : 3-0, de quoi permettre à l’Irlande de se relancer dans le groupe 3 de la Ligue B.

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Tous les résultats de 20h45

Ligue A

Groupe 2

Allemagne 0-1 Grèce : Kourbelis (74e)

Groupe 4

Norvège 1-2 Portugal : Haaland (51e) / Félix (17e) et Ramos (54e)

Ligue B

Groupe 3

Israël 0-3 Irlande : Parrott (13e), Idah (16e) et Moylan (25e)