Mohamed Sanhadji aurait reçu 300 000 € des joueurs de l’Equipe de France

Figure de l’ombre de l’équipe de France pendant près de deux décennies, Mohamed Sanhadji aurait largement bénéficié de sa proximité avec plusieurs internationaux français. Selon une enquête de L’Équipe, l’ancien officier de sécurité des Bleus aurait obtenu plus de 300 000 euros auprès de joueurs entre 2020 et 2024, sans compter des vacances et différents avantages en nature. Kylian Mbappé lui avait notamment versé 60 300 euros après le Mondial 2022, tandis que sa mère Fayza Lamari aurait pris en charge 7 000 euros de frais dentaires. Franck Ribéry lui aurait de son côté offert un séjour en Sicile d’une valeur de 6 000 euros après que Sanhadji a facilité l’obtention de documents administratifs pour certains de ses proches. Jamel Debbouze l’aurait également accueilli dans son riad au Maroc après avoir obtenu une place pour son fils lors d’un stage à Clairefontaine.

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L’enquête s’intéresse également aux nombreux prêts sollicités par Sanhadji auprès de joueurs et anciens internationaux. Une quinzaine auraient été approchés et 215 000 euros auraient finalement été réunis, dont 120 000 euros prêtés par Mbappé via Fayza Lamari, 20 000 par Raphaël Varane, 20 000 par Sabri Lamouchi, 20 000 par Laurent Blanc, 15 000 par Yann M’Vila et 7 500 par Mattéo Guendouzi. Mis en examen le 16 septembre 2026 pour plusieurs infractions présumées, notamment corruption, trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale, Sanhadji conteste toute interprétation publique du dossier et réserve ses déclarations à la justice. Selon le quotidien sportif, l’enquête a déjà conduit à des perquisitions à la FFF ainsi que chez Fayza Lamari, qui ne fait à ce stade l’objet d’aucune poursuite.