Lazio Rome : Maurizio Sarri frustré après le match nul face à Galatasaray

Alors que l’Olympique de Marseille s’est imposé face au Lokomotiv Moscou jeudi soir (1-0), dans le même temps, la Lazio Rome recevait Galatasaray, pour le compte de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les Italiens ont été tenus en échec (0-0), un résultat qui ne remet pas en question la qualification des deux équipes, déjà assurées de poursuivre la compétition avant ce match. Maurizio a tout de même affiché sa frustration à l’issue de la rencontre.

«Nous avons joué un bon match, en le tenant fermement dans nos mains et sans prendre de risques. Il nous a manqué quelque chose dans les 20 derniers mètres, mais ce n'était pas facile de jouer contre une équipe qui ne voulait pas jouer», a-t-il déclaré. «Une autre situation délicate était l'état du terrain, qui était injouable. Pour la grande domination que nous avions, nous aurions pu créer quelque chose de plus. Nous devons progresser pour gagner ce genre de matchs, pour être plus réguliers dans nos performances, pour transformer une suprématie territoriale en un autre résultat. Le gros problème de cette équipe a toujours été l'ordre, mais lors des deux derniers matchs, j'ai constaté des progrès à cet égard.»