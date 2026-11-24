Après le passage éclair de Florian Thauvin en zone interview, l’entraîneur du RC Lens Didier Digard s’est montré un peu plus disert au micro de Canal+ Foot. Notamment pour expliquer l’énervement de son capitaine. « Oui, c’est un compétiteur qui a envie de gagner des matches. On a eu les munitions pour revenir au score. Et malheureusement on ne l’a pas fait, il y a énormément de frustration, quand on se crée autant d’opportunités à l’extérieur, en Ligue des Champions, on a envie de repartir avec un point », a réagi Digard, avant d’expliquer que son plan n’avait pas été appliqué en première période.

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« Cela atteint forcément un peu le niveau de confiance. Mais moi je ne le sens pas, j’ai vu une équipe qui a montré un très beau visage en seconde période notamment. Mais malheureusement, j’ai peut-être mal expliqué en première période. Ce qu’on a fait en deuxième période était ce qui était prévu dès l’entame de match mais n’a pas été appliqué. Je dois trouver la formule pour qu’on le fasse d’entrée de match », a affirmé le coach lensois.