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Gaëtan Laborde envoie Al-Diraiyah en Saudi Pro League

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Gaétan Laborde en action avec Nice @Maxppp

Si la Saudi Pro League a rendu son verdict avec le titre d’Al-Nassr ce jeudi, il y avait encore des rencontres à enjeu dans l’antichambre du football saoudien avec le match de barrages entre Al Diriyah et Al-Ula. La formation d’Al Diriyah était notamment emmenée par Gaëtan Laborde, qui s’éclate en D2 saoudienne. Le Français était accompagné de Moussa Maréga et Jean-Kévin N’Koudou sur le front de l’attaque.

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Et l’ancien de l’OGC Nice, ou encore des Girondins de Bordeaux, a été l’homme de cette rencontre. D’abord parce qu’il a loupé son penalty à l’heure de jeu, mais aussi et surtout puisqu’il a donné la victoire à son équipe dans les dernières secondes du match d’une frappe du droit. Un but qui a permis à son équipe de s’imposer (2-1) et de monter en Saudi Pro League.

Pub. le - MAJ le
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