L'OL et adidas prolongent leur partenariat

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais va retrouver une partie de son public du Groupama Stadium lors du match amical contre les Glasgow Rangers (20h45, à suivre sur notre live commenté). Mais en attendant cette rencontre du Tournoi Veolia, le club rhodanien a dévoilé ses nouveaux maillots adidas pour la saison 2020-2021. Et la collaboration entre les Gones et l'équipementier semble bien fonctionner.

Quelques instants après la publication des nouvelles tuniques, l'Olympique Lyonnais a en effet envoyé un communiqué pour annoncer la prolongation de son partenariat avec adidas : «cette démarche, naturelle, est le fruit des excellentes relations qui lient le club et l’équipementier depuis 2010. Cet accord permet ainsi aux hommes et aux femmes, aux marques et aux institutions de poursuivre un partenariat fortement créateur de valeur.»