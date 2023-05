Eintracht Francfort : la déclaration étonnante de Randal Kolo Muani sur son avenir

Pour sa première saison avec l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani a survolé les débats avec le club allemand. En 45 matches avec les Aigles, l’international français a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques phénoménales qui ont logiquement attiré l’attention des plus grandes écuries. Notamment le Bayern Munich et le PSG, qui seraient intéressés par le profil de l’attaquant de 24 ans.

Mais dans une interview accordée au journal BILD, l’ancien joueur du FC Nantes a affirmé que son départ n’était pas certain cet été. « Il se peut qu’il y ait encore une saison en plus. J’ai encore un long contrat ici. En conséquence, il y a bien sûr l’option que je devienne encore le meilleur buteur sous le maillot de l’Eintracht Francfort. Bien sûr, les millions peuvent être une pression. Mais il y aura un autre moment pour parler de transferts. Ce n’est pas le moment ».

