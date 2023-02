EdF : Robert Pirès affirme que Zinedine Zidane rêvait des Bleus !

Zinedine Zidane, sélectionneur des Bleus… Oui pour de nombreux observateurs mais quand ? Si le nom de l’ancien coach du Real Madrid a de nouveau été évoqué pour succéder à Didier Deschamps, l’ancien milieu de terrain de l’OM a finalement prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026. Résultat ? ZZ devra patienter. Sans poste depuis l’été 2021, l’ancienne gloire de la Juventus était pourtant bel et bien intéressé par le poste si l’on en croit les propos d’un certain Robert Pirès.

«Lui ce qu’il voulait, c’était l’équipe de France. Bon, on le sait, ça ne sera pas possible puisque Didier repart sur quatre ans. Maintenant il faut qu’il change un peu de direction, en allant dans un club. Après il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent 's’offrir’ Zizou», a notamment expliqué son ancien équipier ce dimanche soir dans le Canal Football Club avant d’en dire plus sur la rumeur Brésil : «je dis ce que je ressens : le Brésil non. Parce qu’il y a la langue, il veut comprendre ce qu’il se passe quand les choses ne vont pas bien. Et pour ça, il faut bien parler le portugais. Le Brésil, ce n’était pas d’actualité pour lui». Beaucoup plus pour Carlo Ancelotti…

