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Ligue 1

Le post moqueur de l’AS Monaco envers l’UNFP et Florian Thauvin

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Folarin Balogun en échec face à Tottenham @Maxppp

Pour le mois de mars et la troisième fois de la saison, c’est Florian Thauvin qui a été élu joueur du mois de Ligue 1. Une décision qui fait grincer des dents à l’AS Monaco qui a publiquement exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Réagissant à l’annonce de l’UNFP sur le compte X, le club monégasque a publié un message ironique face à cette décision : «on a dû rater un épisode».

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AS Monaco 🇲🇨
Félicitations 👏🏽
On a dû louper quelques épisodes 👀
UNFP
𝐅𝐥𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐈𝐈𝐈. 🍿

Auteur d’une saison brillante et d’un mois de mars étincelant,
@FlorianThauvin réalise le triplé et décroche son troisième Trophée UNFP de Joueur du Mois cette saison !

Félicitations Florian !

#TropheesUNFP
Voir sur X

Pour rappel, le club de la Principauté avait deux nommés, Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, qui ont réalisé un mois assez exceptionnel alors que l’ASM n’a fait que gagner. Monaco a d’ailleurs accompagné sa protestation d’une vidéo mettant en avant les buts de ses joueurs et la forme impressionnante de Balogun, auteur de sept buts lors de ses sept dernières sorties en championnat.

Pub. le - MAJ le
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