Le post moqueur de l’AS Monaco envers l’UNFP et Florian Thauvin

Pour le mois de mars et la troisième fois de la saison, c’est Florian Thauvin qui a été élu joueur du mois de Ligue 1. Une décision qui fait grincer des dents à l’AS Monaco qui a publiquement exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Réagissant à l’annonce de l’UNFP sur le compte X, le club monégasque a publié un message ironique face à cette décision : «on a dû rater un épisode».

La suite après cette publicité

Pour rappel, le club de la Principauté avait deux nommés, Maghnes Akliouche et Folarin Balogun, qui ont réalisé un mois assez exceptionnel alors que l’ASM n’a fait que gagner. Monaco a d’ailleurs accompagné sa protestation d’une vidéo mettant en avant les buts de ses joueurs et la forme impressionnante de Balogun, auteur de sept buts lors de ses sept dernières sorties en championnat.