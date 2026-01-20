Liverpool : le groupe contre l’OM avec Salah mais sans Konaté

La CAN s’est terminée ce samedi pour l’Egypte. Après avoir réussi à se hisser jusqu’en demi-finale, les Pharaons n’ont pas fait le poids face au Sénégal et Mohamed Salah a encore connu un rendez-vous manqué avec le trophée continental. De retour à Liverpool où il retrouve Arne Slot avec qui les relations sont fraîches, l’ailier de 33 ans va retrouver les terrains avec Liverpool contre Marseille ce mercredi (21h).

En effet, l’ancien joueur de Chelsea est bel et bien présent dans le groupe des Reds pour se déplacer sur la Canebière. Ibrahima Konaté, de son côté, ne figure pas dans le groupe de 20 joueurs présents pour ce match en France. Le défenseur de 26 ans est absent pour des raisons familiales selon plusieurs sources concordantes en Angleterre.