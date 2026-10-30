Ballon d’Or 2026 : les votes les plus fous des 100 journalistes !

Harry Kane est le lauréat du Ballon d’Or 2026, mais le scrutin a réservé d’énormes surprises. France Football a dévoilé le détail des 100 bulletins des journalistes internationaux, révélant des choix parfois particulièrement éloignés du classement final. L’attaquant anglais a terminé avec 1 055 points, devant Kylian Mbappé (1 027 points), soit seulement 28 unités d’écart. Lamine Yamal complète le podium avec 881 points, tandis que Rodri prend la quatrième place. Mais d’autres journalistes ont fait des choix plus étonnants.

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La Côte d’Ivoire et le Mexique oublient Harry Kane

Parmi les votes les plus fous, celui du journaliste grec interpelle particulièrement. Ce dernier a placé Khvicha Kvaratskhelia en première position, devant Rodri et Willian Pacho, tandis que Kane n’apparaît qu’au septième rang. Ni Mbappé, ni Yamal, ni Ousmane Dembélé ne figurent dans son top 10. Le journaliste ukrainien a, lui, choisi Fabián Ruiz comme lauréat, devant Pau Cubarsí et Kvaratskhelia, sans même inclure Mbappé dans son classement. Yamal n’y occupe que la septième place et Kane la neuvième. Autre choix surprenant, celui du journaliste de Curaçao, seul à avoir placé Michael Olise en tête de son bulletin.

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À qui auriez-vous attribué le Ballon d'Or 2026 ? Harry Kane Lamine Yamal Lionel Messi Kylian Mbappé Rodri Khvicha Kvaratskhelia Ousmane Dembélé Autres Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Si la Côte d’Ivoire et le Mexique n’ont pas placé Harry Kane dans le top 10, ses deux principaux concurrents n’ont également pas fait l’unanimité auprès de certains votants. Lamine Yamal a été totalement écarté du top 10 dans plusieurs pays, notamment au Cameroun, en Croatie et en Biélorussie. L’attaquant anglais a également été relégué très loin dans certains classements, jusqu’à la dixième place au Cameroun et en République tchèque. Le journaliste croate Zdravko Reić a placé Rodri en première position, devant Erling Haaland et Lionel Messi, tandis que Kane n’était que sixième et Yamal absent de son top 10.

Le journaliste croate s’excuse

Il a ensuite reconnu une erreur concernant le classement de l’Anglais, tout en maintenant son choix de ne pas récompenser davantage le jeune Barcelonais, qu’il jugeait insuffisamment décisif lors du Mondial. Les votes ont aussi révélé quelques choix très marqués par les préférences nationales ou régionales. La Grèce et la Géorgie sont les deux seuls pays à avoir placé Kvaratskhelia en première position. En Colombie, le journaliste Pache Andrade a provoqué des réactions en accordant une place importante à Luis Díaz, Willian Pacho et Julián Quiñones, malgré un podium composé de Kane, Rodri et Mbappé.

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Le Vietnam a, de son côté, privilégié Rodri pour son rôle lors du Mondial, alors que l’Équateur a particulièrement apprécié les Bleus, en plaçant Mbappé, Olise et Dembélé dans le top 4. Au final, ces bulletins atypiques n’ont pas empêché Harry Kane de décrocher le trophée. Avec seulement 28 points d’avance sur Mbappé, le résultat s’est joué à très peu de choses. Un scrutin qui confirme une nouvelle fois que le Ballon d’Or reste aussi une affaire de perceptions individuelles…