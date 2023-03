Ligue 1 : Lorient s’accroche à l’Europe, Nice contrarié à Nantes, Toulouse enfonce Angers !

Après l’éclatante victoire du RC Lens, porté par le triplé historique de Loïs Openda, sur la pelouse de Clermont, la 27e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex et quatre rencontres programmées à 15 heures. À La Beaujoire, le FC Nantes, quatorzième au coup d’envoi, accueillait l’OGC Nice, septième et invaincu depuis 10 rencontres toutes compétitions confondues. Mis en confiance par cette belle dynamique, le Gym démarrait d’ailleurs cette rencontre de la plus belle des manières. Après une première occasion signée Bouanani (4e), les Aiglons, sous la pluie nantaise, ouvraient le score sur corner grâce à l’inévitable Moffi, auteur d’une belle tête piquée (0-1, 5e).

Nice se saborde, Lorient retrouve le sourire !

Progressivement, les Canaris reprenaient le contrôle des opérations et égalisaient finalement sur une phase arrêtée. Blas trouvait la tête de Sissoko et la rencontre était totalement relancée (1-1, 31e). Porté par ce but, le FCN pensait même renverser la partie dans la foulée mais Blas trouvait finalement la barre transversale sur un penalty concédé par Dante (35e). Dos à dos à la pause, les deux formations ne parvenaient pas non plus à se départager au retour des vestiaires malgré la pression azuréenne (48e, 52e, 59e, 63e, 64e). Il fallait finalement attendre les derniers instants de cette partie pour voir le score évoluer. Opportuniste après un bon travail de Moffi dans la surface nantaise, Ndayishimiye trompait Lafont (1-2, 71e) et redonnait l’avantage aux siens. En fin de match, l’OGC Nice craquait à nouveau sur une contre-attaque nantaise et une belle tête piquée de Mohamed (2-2, 88e). Avec ce résultat nul, Nice reste 7e mais compte désormais trois longueurs de retard sur Lille, sixième.

Au Moustoir, le FC Lorient de Régis Le Bris, dixième avant la rencontre, avait de son côté l’occasion de faire une belle opération au classement en cas de victoire face à Troyes, dix-neuvième malgré un nul encourageant arraché face à l’AS Monaco lors de la précédente journée. Rapidement dominateurs, les Merlus étaient récompensés avant même la fin du premier quart d’heure grâce à un tir en pivot de Bamba Dieng (1-0, 8e). Tout proche du doublé quelques instants plus tard, l’ancien Marseillais voyait finalement son but refusé pour une position de hors-jeu (18e). Dépassés par les événements, les Troyens s’enhardissaient finalement et se montraient également dangereux. Profitant d’une longue louche de Kouamé, Conté pensait bien égaliser mais sa lourde frappe gagnante du gauche était logiquement refusée pour une position de hors-jeu (41e).

Angers se rapproche de la Ligue 2, Montpellier enchaîne !

En seconde période, Dieng, blessé, cédait sa place à Ibrahima Koné et les débats s’équilibraient. Si Odobert (48e), Lopes (70e) et Ripart (76e) parvenaient à se montrer dangereux aux abords de la surface lorientaise, les Merlus s’accrochaient à leur court avantage et parachevaient leur succès grâce à Diarra (2-0, 90+3e). Avec ce précieux succès, Lorient se hisse à la 8e place et peut toujours rêver à l’Europe. Troyes reste englué à une triste et inquiétante dix-neuvième place. Plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1, le SCO d’Angers, en pleine crise et orphelin d’Abdel Bouhazama, recevait Toulouse, qui restait sur une série de trois défaites en championnat. Douzièmes au coup d’envoi, les Pitchouns éprouvaient d’ailleurs quelques difficultés face aux Angevins. Si El-Melali se distinguait par son activité et que Capelle était tout proche d’ouvrir le score d’une belle reprise, le TFC prenait finalement l’avantage dans les derniers instants du premier acte par l’intermédiaire de Desler (0-1, 37e).

Après la pause, Dallinga, d’un plat du pied gauche dans la surface, faisait rapidement le break (0-2, 47e) pour assurer aux siens une dixième victoire en L1 cette saison. Le Téfécé est désormais 11e. A noter que la rencontre a notamment été marquée par une longue interruption liée à des jets de fumigènes. Le match a malgré tout pu reprendre après 7 minutes d’arrêt et un filet troué ayant dû être rafistolé. Enfin, Montpellier, invaincu depuis quatre matches en championnat et fort de son succès impressionnant (5-0) contre Angers, se déplaçait en Corse pour y défier l’AC Ajaccio, dix-huitième après sa nouvelle défaite à Reims le week-end dernier. Malgré une timide occasion de Maouassa dans le premier quart d’heure (11e), le MHSC ne trouvait pas la faille face au 4-4-2 d’Olivier Pantaloni. Après la pause, les Montpelliérains lançaient Mavididi et Wahi. Des choix rapidement gagnants pour Michel Der Zakarian. Si le premier cité faisait trembler l’arrière-garde corse, Wahi trouvait lui l’ouverture sur corner (0-1, 68e). Grâce à ce succès, Montpellier conserve sa 13e place et prend ses distances avec Nantes, 14e.

