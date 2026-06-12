Maroc, Malines : l’éclosion inattendue du roc Redouane Halhal

Alors que les regards sont souvent tournés vers les stars offensives des Lions de l’Atlas, un autre nom s’est discrètement invité dans le paysage ces derniers mois. Celui de Redouane Halhal. Encore méconnu du grand public il y a peu, le défenseur de Malines a profité des derniers rassemblements pour marquer des points auprès de Mohamed Ouahbi. Au point de s’offrir une place dans le groupe marocain appelé à disputer la Coupe du monde 2026. Pourtant, rien ne semblait écrit d’avance pour le natif de Montpellier.

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Formé au sein du club héraultais, Halhal faisait partie des jeunes éléments les plus prometteurs de sa génération. Au moment de passer le cap du contrat pro avec une offre du MHSC, il avait finalement décidé de décliner afin de tenter une aventure ambitieuse à l’étranger. Direction l’Atlético de Madrid et son équipe réserve dans un premier temps avant la possibilité d’intégrer l’équipe première avec le temps. Mais en Espagne, les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. En manque de continuité et très peu utilisé, le jeune défenseur central peine à s’imposer durablement. Une expérience formatrice, mais frustrante qui le pousse à rebondir en Belgique du côté du KV Malines.

Une trajectoire atypique

C’est finalement loin des projecteurs que sa carrière prend un tournant. Prêté à Helmond Sport en deuxième division néerlandaise, Halhal enchaîne les matches et gagne en confiance. Semaine après semaine, il s’impose comme l’un des défenseurs les plus solides du championnat. Une progression qui lui permet ensuite de revenir à Malines avec un tout autre statut. Cette saison, le défenseur central s’est affirmé comme l’une des révélations du club belge. Suffisant pour attirer l’attention du nouveau sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi, confronté à une pénurie de défenseurs centraux droitiers dans sa liste. Appelé en mars dernier, Halhal a su saisir sa chance face au Paraguay et convaincre le staff technique. Une nouvelle étape en sélection pour celui qui avait déjà remporté la CAN U23 avec une génération dorée composée notamment d’Abde Ezzalzouli, Bilal El Khannouss ou encore Ismael Saibari.

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S’il a rapidement séduit le staff marocain, c’est aussi grâce à un profil bien identifié. Redouane Halhal est avant tout un défenseur de duel. Puissant, agressif dans le bon sens du terme, il n’hésite pas à sortir de sa ligne pour aller au contact. Capable de jaillir rapidement sur son adversaire direct, il impose une vraie présence physique. Un roc qui est à l’aise lorsqu’il s’agit de protéger sa surface ou de remporter des duels. Son placement, sa relance et certaines lectures défensives restent encore perfectibles, notamment lorsqu’il doit défendre dans un bloc plus haut, mais sa marge de progression semble importante.

Et les prochains mois pourraient bien changer la dimension de sa carrière. Du haut de ses 23 ans, Halhal ne devrait pas s’éterniser à Malines. Plusieurs clubs anglais et italiens suivent déjà avec attention son évolution. Si Nayef Aguerd mais surtout Issa Diop et Chadi Riad semblent aujourd’hui avoir une longueur d’avance dans la hiérarchie des Lions de l’Atlas, le défenseur de Malines pourrait profiter de la Coupe du monde pour continuer à se montrer. Même sans être titulaire au coup d’envoi de la compétition, une belle campagne avec le Maroc pourrait lui ouvrir de nombreuses portes sur le marché. Après un parcours atypique, Redouane Halhal semble désormais prêt à franchir un nouveau cap.