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Premier League

PL : un homme de 71 ans arrêté pour insultes racistes contre Antoine Semenyo

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Antoine Semenyo @Maxppp

Un homme de 71 ans a été arrêté par la police de Merseyside après avoir proféré des insultes racistes lors du match entre Everton et Manchester City lundi soir (3-3). Le supporter a depuis été libéré sous caution, avec une interdiction d’approcher à moins d’1,6 km de toute enceinte sportive dans les quatre heures précédant et suivant chaque rencontre.

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Manchester City
Communiqué du club : Antoine Semenyo et Marc Guéhi.

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Les insultes auraient visé Antoine Semenyo, tandis que son coéquipier Marc Guéhi a, lui, été la cible d’une vague de messages racistes sur les réseaux sociaux dans la soirée. Manchester City a tenu à réagir fermement : «nous continuerons à apporter tout notre soutien à Antoine et à Marc, et nous n’accepterons jamais aucune forme de discrimination dans notre sport.»

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