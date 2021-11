Watford-Manchester United : les compositions d'équipes

Ole Gunnar Solskjaer est toujours sous pression ! Pour le compte de la 12e journée de Premier League, Manchester United (6e) se déplace à Vicarage Road, pour affronter Watford (à suivre en direct commenté sur FM à 16h). Les Red Devils n'ont remporté qu'un seul succès sur leurs six derniers matches de Premier League (1 nul, 4 défaites). Mais l'adversaire n'est pas beaucoup mieux. Nommé le 4 octobre, Claudio Ranieri n'est pas parvenu à insuffler un nouvel élan aux Hornets, qui depuis sa nomination n'ont remporté qu’un seul match, concédant trois revers.

Pour cette rencontre, le technicien norvégien de MU choisit de faire confiance à un 4-2-3-1, avec un double-pivot Matic-McTominay et un trio Sancho-Bruno Fernandes-Rashford en soutien de Cristiano Ronaldo. En face, l'ancien manager de Leicester City propose un 4-1-4-1. Nicolas Nkoulou est aligné en défense centrale. Au milieu, on retrouve Imran Louza, Ismaila Sarr et Moussa Sissoko. Joshua King est seul en pointe.

Les compositions d'équipes :

Watford : Foster - Femenia, Cathcart, Nkoulou, Masina - Sissoko - Sarr, Louza, Cleverley, Dennis - King

Manchester United : de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Matic, McTominay - Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Ronaldo