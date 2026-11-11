Équipe de France : Senny Mayulu appelé en dernière minute !

Décidément, les va-et-vient ne s’arrêtent plus en équipe de France. Depuis l’annonce de sa liste vendredi dernier, Zinédine Zidane doit faire face à une cascade de forfaits. Le nouveau patron des Bleus a déjà dû se passer des services de Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouameni. Et l’hécatombe n’est pas terminée, puisque Kylian Mbappé ne devrait pas jouer demain contre l’Italie, mais plutôt dimanche face à la Turquie.

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Pour compenser ces pépins physiques, Zidane avait choisi d’appeler deux nouveaux : Saël Kumbedi et Eli Junior Kroupi. En revanche, le champion du monde 1998 avait préféré laisser Tchouameni rentrer se soigner à Madrid sans le remplacer. Mais l’annonce des soucis aux ischio-jambiers de son capitaine ce matin a visiblement poussé le sélectionneur national à assurer le coup.

Comprenez-vous la convocation de Senny Mayulu chez les Bleus ? OUI, il mérite depuis son retour en état de grâce au PSG NON, c'est encore trop tôt pour l'équipe de France A Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Encore un nouveau chez les Bleus

La FFF vient en effet d’annoncer que Senny Mayulu (20 ans) va rejoindre le groupe tricolore cet après-midi. Une nouvelle fois, Zidane est allé piocher chez les Espoirs, puisque le milieu de terrain polyvalent du Paris Saint-Germain avait initialement été convoqué par Gérald Baticle pour les deux matchs amicaux contre l’Italie et l’Angleterre. Une belle récompense pour le Titi parisien, auteur d’un retour au premier plan très remarqué avec le PSG (3 buts, 2 passes décisives lors de ses 4 derniers matchs).

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Convoqué pour la première fois en équipe de France A, l’international Espoirs (4 sélections) a l’avantage de posséder un profil polyvalent. Sa présence pourrait ainsi être destinée à renforcer le secteur offensif pour pallier les soucis physiques de Mbappé, étant donné que Zidane avait choisi de ne pas remplacer Tchouameni au milieu. À noter d’ailleurs que Mayulu avait été retenu chez les Bleuets en tant qu’attaquant.