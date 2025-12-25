Manchester City : Erling Haaland répond à Pep Guardiola

« Chaque joueur a un poids à respecter », déclarait Pep Guardiola, il y a trois jours. L’entraîneur de Manchester City se voulait vigilant avant les fêtes, période propice à certains excès alors que se profilent les matchs de fin d’année. « Ils reviennent le 25 et je serai là pour contrôler combien de kilos ils ont pris, s’ils ont grossi. Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler. Imaginez qu’un joueur soit en parfaite condition physique, mais qu’il revienne avec trois kilos en plus. Il restera à Manchester. Il ne se rendra pas à Nottingham Forest. »

Erling Haaland l’a pris au mot et pour son retour à l’entraînement, il a souhaité apporter la preuve d’être revenu sans poids superflus. « Tout va bien ! », plaisante l’attaquant norvégien sur les réseaux sociaux, affichant ses 94,4 kg sur la balance du club. Cela n’a pas manqué de rendre hilare Gigio Donnarumma, qui a répondu par des émojis pleurant de rire. Les problèmes de surpoids ou de méforme physique sont des sujets récurrents chez Pep Guardiola, lequel est très vigilant avec ses joueurs. Il pourra donc compter sur son buteur contre Nottingham Forest dans deux jours.